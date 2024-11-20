«Нарубили дров, наделали буржуек, купили генераторы». Губернатор заявил, что Белгородская область готовится к «тяжелой зиме»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что регион готовится к возможному ухудшению оперативной ситуации, в том числе к потенциальному отсутствию света и газа в некоторых населенных пунктах.

«Мы сейчас готовимся к тяжелой зиме. <…> Когда не будет газа, когда не будет света, не будет возможности пожарных, спасательных машин выйти к жителям. Поэтому мы нарубили дров, наделали буржуек, купили генераторы», — цитирует РБК Гладкова.

По его словам, область закупила машины, средства радиоэлектронной борьбы, детекторы и квадроциклы. Он добавил, что власти не могут «на 100% предугадать, что будет», но готовы «к различным сценариям».

«У нас достаточно большой инструментарий, который нам позволит оперативно отреагировать на любую ситуацию», — сказал Гладков.

Чиновник отметил, что еще в 2022 году после начала атак ВСУ на область власти установили системы резервной генерации и водоснабжение в приграничных районах.

19 ноября губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь поручил провести учебные эвакуации и проверить убежища в регионе из-за угроз ударов американскими ракетами ATACMS. По его словам, область ожидает «непростой период». «Дальнобойные ракеты предполагают другой вид угрозы. Это касается напрямую Ростова, предприятий, всех наших объектов», — пояснил он.