Российские врачи записали видеообращение к Владимиру Путину, призвав немедленно освободить московского педиатра Надежду Буянову, которую осудили на пять с половиной лет по делу о «фейках» про армию. Видео опубликовало издание «Эхо».

Владимир Владимирович, недавно суд вынес приговор 68-летней Надежде Буяновой, всю свою жизнь посвятившей заботе о здоровье детей. Этот приговор — вопиющее беззаконие и проявление жестокости. Мы внимательно следили за судебными процессами и нам очевидно, что дело против Надежды Федоровны полностью сфабриковано. Отсутствуют какие-либо объективные доказательства ее вины. Нет ни аудио, ни видеозаписей ее высказываний. Единственным доказательством со стороны обвинения были показания Акиньшиной, которые сами себе противоречили и многократно менялись в ходе судебного разбирательства.

Наказание, связанное с реальным лишением свободы, абсурдно, несоразмерно даже тем надуманным обвинениям, которые были предъявлены. Это грубейшее нарушение прав человека и принципов правосудия. Основной задачей тюремного заключения является защита граждан от людей, представляющих общественную опасность. Какую опасность для общества представляет человек, посвятивший свою жизнь сохранению жизней наших детей? Вы освобождаете убийц, насильников и грабителей, которые после освобождения совершают новые убийства, изнасилования и грабежи. Мы же призываем освободить врача-педиатра, чтобы она смогла продолжить лечить детей. Мы требуем немедленно прекратить это позорное дело и освободить Надежду Федоровну Буянову.

12 ноября Надежду Буянову, работавшую педиатром в московской поликлинике, приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы по уголовному делу о распространении «фейков» про армию РФ. Дело против Буяновой завели в феврале 2024 года по требованию главы Следственного комитета Александра Бастрыкина — из-за жалобы посетительницы поликлиники. Вдова погибшего участника войны Анастасия Акиньшина обвинила Буянову в том, что она якобы назвала ее мужа «законной целью Украины». Педиатр отрицает, что говорила это, и настаивает на своей невиновности.

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