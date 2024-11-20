Сотрудники московского СИЗО-1 «Матросская тишина» запретили арестанту Илье Васильеву, обвиняемому в распространении «фейков» об армии, употреблять в переписке словосочетание «политические заключенные». Об этом рассказал адвокат «ОВД-Инфо» Геворг Алексанян, представляющий интересы заключенного.

По словам защитника, недавно Васильев пожаловался на проблемы с доставкой корреспонденции — он около недели по неизвестной причине не получал часть адресованных ему писем, также не все его письма из СИЗО доходили до адресатов. 18 ноября Васильева вызвали на разговор к оперативнику ФСИН. Тот выдал ему стопку писем и сказал: «Вы пишете „политические заключенные“, а так нельзя, потому что у нас в России нет политических заключенных. У нас просто заключенные».

Также заключенному заявили, что ему нельзя в письмах обсуждать материалы уголовного дела. Адвокат настаивает, что это возможно, поскольку в деле нет государственной тайны и оно не рассматривается в закрытом режиме.

По итогам беседы сотрудник СИЗО потребовал от Васильева подписать документ об отсутствии претензий к цензору, рассказал адвокат. Алексанян заявил, что впервые слышит о подобном документе.

Программиста и настоятеля московского центра Дзэн Илью Васильева задержали в июне 2024 года. Его обвинили в распространении «фейков» об армии РФ по мотивам политической ненависти (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК). В обвинительном заключении поводом для преследования Васильева называется пост в фейсбуке на английском языке, в котором рассказывалось об отказе Владимира Путина от рождественского перемирия на фронте в 2022 году.

Ранее, 30 октября, в День памяти политзаключенных, глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что в современной России нет политических репрессий. При этом преследования граждан, выступающих против войны в Украине и политики действующих российских властей, он назвал «минимальными санитарными мерами».

По подсчетам «ОВД-Инфо», с 2012 года политически мотивированному уголовному преследованию со стороны властей подверглись как минимум 4590 россиян.

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