Официальный курс доллара превысил 100 рублей впервые за год

Центробанк России установил официальный курс доллара США на 20 ноября на уровне 100,03 рубля. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Последний раз официальный курс доллара превышал 100 рублей больше года назад — 10 октября 2023 года, напоминает РБК.

Курс евро на 20 ноября составил 105,73 рубля, юаня — 13,77.

По сравнению с 19 ноября, доллар подорожал на 9,18 копеек, евро — на 27,32, юань — 1,47.

В середине июня после того, как США ввели санкции против Мосбиржи, ЦБ начал устанавливать курсы доллара и евро к рублю на основе данных отчетности банков об операциях на внебиржевом валютном рынке по состоянию на 15:30 по московскому времени в текущий рабочий день. До этого ЦБ устанавливал курсы доллара и евро по отношению к рублю на основе данных Мосбиржи.

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