Frankfurter Allgemeine Zeitung: бундесвер начал готовить представителей бизнеса к военной угрозе на восточном фланге НАТО

Бундесвер (вооруженные силы Германии) начал проводить обучение для компаний на случай войны, опираясь на секретный план, утвержденный политиками, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По информации издания, первоначальная версия документа под названием «Оперативный план Германии» содержит около тысячи страниц. В этом плане, как пишет газета, перечислены сооружения и инфраструктурные объекты, которые нуждаются в защите. Также в нем есть инструкции, как действовать в случае обороны или в случае напряженности из-за российских маневров на восточном фланге НАТО, когда Германия должна будет стать логистическим центром для сотен тысяч военных и доставки техники и медикаментов.

На прошедшей недавно встрече в торговой палате Гамбурга, как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, военные напрямую общались с представителями бизнеса — они, например, рекомендовали им обучить как минимум пять дополнительных водителей грузовиков на каждые сто сотрудников. Глава регионального командования Гамбурга подполковник Йорн Плишке посоветовал компаниям стремиться к автономии — например, использовать дизельные генераторы или собственные ветряные турбины — и составить конкретный план для экстренных случаев, а также удостовериться, что коллектив знает, что делать.

В Гамбурге прошла и еще одна встреча с представителем бундесвера, на которой он, как пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung, задавал «совершенно конкретные вопросы» — например, что нужно делать, если через город должны пройти союзные войска и что — если река Эльба будет перекрыта, железнодорожная сеть атакована, а магазины не смогут открыться из-за отсутствия света.

По словам Плишке, такие встречи с представителями бизнеса проходят по всей стране. В бундесвере сообщили, что всем региональным командованиям поручено выполнять эти задачи. «Россия уже начала готовиться к войне», — считает Плишке. По его оценке, основанной на данных разведки, через четыре-пять лет Россия будет готова к дальнейшему наступлению на Запад.

Frankfurter Allgemeine Zeitung отмечает, что план еще не завершен и будет дополнен по результатам совместных учений гражданских структур и бундесвера под названием Red Storm Bravo. Во время первого этапа этих учений Red Storm Alpha отрабатывалась защита портовых сооружений, чтобы предотвратить попытки разведки и саботаж. Вторая фаза, как пишет газета, будет масштабнее.