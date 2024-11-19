Бывшего муниципального депутата Анастасию Брюханову заочно приговорили к восьми годам колонии из-за видео про убийства в Буче

Хорошевский районный суд Москвы заочно приговорил к восьми годам колонии общего режима бывшего муниципального депутата района Щукино Анастасию Брюханову по обвинению в распространении «фейков» об армии (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК), сообщает прокуратура Москвы.

Ей также на четыре года запретили администрировать интернет-ресурсы. Гособвинение запрашивало такое же наказание для политика.

Уголовное дело на Брюханову завели из-за видео «Кто совершал преступления в Буче», вышедшего в декабре 2022 года на ютьюб-канале «Объектив». В нем она рассказывала о расследовании газеты The New York Times про убийства мирных жителей Бучи.

По мнению гособвинения, Брюханова, «придерживаясь радикальных политических взглядов» и пытаясь посеять напряженность в обществе, «создавала видимость противоправных действий российских войск». Следствие сочло, что видеоролик должен был вызвать у россиян чувства тревоги и незащищенности.

Сама Брюханова называла свое уголовное преследование незаконным.

С началом полномасштабной российско-украинской войны она уехала из России. Власти РФ объявили ее в розыск и заочно арестовали.

Анастасия Брюханова работала в фонде «Городские проекты» Ильи Варламова и Максима Каца. В 2016 году ее избрали муниципальным депутатом московского района Щукино. В 2021 году Брюханова участвовала в выборах в Госдуму как самовыдвиженец. Ее кандидатуру поддержало «Умное голосование». В округе, где баллотировалась Брюханова, победу одержала кандидат от «Справедливой России» Галина Хованская. Брюханова заявляла о вбросах на электронном голосовании и утверждала, что результат Хованской завысили на 19 тысяч голосов.