Bloomberg: Минюст США потребует от Google продать Chrome (но не Android)

Министерство юстиции США собирается потребовать, чтобы суд обязал компанию Google (принадлежит Alphabet Inc.) продать свой браузер Chrome в качестве наказания за то, что компания незаконно монополизировала рынок онлайн-поиска. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg 19 ноября.

Представители прокуратуры планируют 20 ноября представить свои предложения федеральному судье Окружного суда США по округу Колумбия Амиту Мехте. Антимонопольные органы хотят, чтобы Google продал Chrome, поскольку этот браузер — основное место, где используют поисковую систему компании, говорят собеседники агентства. Bloomberg называет Chrome самым популярным браузером в мире, по данным службы анализа веб-трафика StatCounter, в США на него приходится 61% рынка.

По словам источников, власти США отказались от более жесткого варианта, согласно которому от Google могли потребовать продать мобильную операционную систему Android.

При этом Минюст США планирует предложить Google отделить Android от других своих продуктов, в том числе поиска и магазина приложений Google Play. Также ведомство собирается рекомендовать компании лицензировать результаты и данные своей поисковой системы, а также позволить сайтам дать больше возможностей запретить искусственному интеллекту Google использовать их контент.

Как отмечает Bloomberg, все эти варианты входили в первоначальный список требований, который министерство и присоединившиеся к нему штаты подали в октябре. Также в число требований входил запрет на эксклюзивные контракты Google с другими технологическими компаниями.

Вице-президент Google по вопросам регулирования Ли-Энн Малхолланд заявила, что Минюст «продолжает продвигать радикальную повестку дня, которая в этом деле выходит далеко за рамки юридических вопросов». По ее словам, правительство «нанесет ущерб потребителям, разработчикам и технологическому лидерству Америки именно в тот момент, когда это больше всего необходимо».

Министерство юстиции отказалось от комментариев.

Судья Амит Мехта в августе признал Google монополистом на рынке онлайн-поиска и на рынке текстовых объявлений из-за того, что компания заключала многомиллиардные сделки с другими крупными технологическими компаниями, такими как Apple и Samsung, чтобы поиск Google был основным на мобильных устройствах и в браузерах. Компания намерена подать апелляцию на вынесенное решение. Судья назначил на апрель 2025 года слушания, на которых будет рассмотрено, какие меры должна принять компания, чтобы перестать нарушать антимонопольные законы. Окончательное решение планируют вынести к августу 2025-го.

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