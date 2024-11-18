В Петербурге суд отпустил из-под стражи киллера, заключившего контракт с Минобороны

Санкт-Петербургский городской суд приостановил рассмотрение уголовного дела Александра Сухарева, которого обвиняют в убийстве по заказу. Об этом говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов, на которое обратила внимание «Медиазона».

Сухареву вменяют убийство по найму (пункт «з» части 2 статьи 105 УК) и незаконное хранение оружия (часть 1 статьи 222 УК).

Ходатайство о приостановке дела подал начальник пункта отбора на военную службу. Он пояснил, что Сухарев заключил контракт и признан годным к военной службе. Суд ходатайство удовлетворил и отпустил Сухарева из-под стражи, сообщив, что он передан уполномоченному воинскому должностному лицу.

Сухарева арестовали в августе 2023 года. В сообщении о его аресте говорилось, что в июне он, действуя по заказу, выстрелил не менее семи раз из «предмета, похожего на пистолет», в директора строительной компании «Монолит» Виктора Алиева, в результате чего тот умер на месте.

О намерениях Сухарева подписать контракт и отправиться на войну в июле сообщала «Фонтанка». По данным издания, Сухарев планировал заключить контракт еще в апреле на стадии следствия, но в Следственном комитете его не рассмотрели, а уже 17 июня дело ушло в суд.

В начале октября Владимир Путин подписал два закона, которые позволяют отправиться на войну на этапе судебного производства. Раньше заключать контракты с Минобороны могли только те, кто находился под следствием или уже был осужден. Однако с подписанием последних законов это право получили и подсудимые. Их уголовные дела в таком случае могут быть прекращены, если они получат госнаграду или, отслужив, уволятся по возрасту, состоянию здоровья, в связи с окончанием мобилизации, а также отменой военного положения.