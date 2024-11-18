Россия наложила вето на проект резолюции Совета Безопаности ООН, призывающей к немедленному прекращению огня в гражданской войне в Судане и доставке гуманитарной помощи миллионам нуждающихся.

Голосование было проведено под председательством Великобритании, которая вместе со Сьерра-Леоне разработала проект резолюции. Его поддержали 14 из 15 членов Совета Безопасности, включая Китай — но из-за вето, наложенного Россией, резолюция не прошла.

Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми назвал решение России «позором» и заявил, что только одна страна — враг мира. «Позор Путину за то, что он развязал агрессивную войну в Украине. Позор Путину за то, что он использует своих наемников для распространения конфликта и насилия по всему африканскому континенту. Позор Путину за то, что он притворяется партнером глобального юга, обрекая чернокожих африканцев на дальнейшие убийства, дальнейшие изнасилования, дальнейший голод в жестокой войне», — сказал Лэмми.

Во время своей речи он обратился к представителю России с вопросом, сколько еще мирных граждан должны быть убиты, а женщин — изнасилованы прежде чем Россия начнет действовать. «Теперь Россия должна объяснится перед всеми членами ООН», — добавил Лэмми.

Гражданская война в Судане началась в апреле 2023 года, когда возникла напряженность между пришедшими к власти после переворота 2021 года военными и Силами быстрого реагирования — военизированным подразделением армии. Вначале конфликт вылился в противостояния в столице Судана Хартуме, затем он распространился и на другие регионы страны. По данным ООН на апрель 2024 года, более 8,5 миллиона суданцев были вынуждены покинуть свои дома. Более девяти тысяч суданцев погибли, миллионы оказались на грани голода. В ООН ситуацию в Судане называли «худшим продовольственным кризисом в мире».

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