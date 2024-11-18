Мэр Москвы сообщил о двух сбитых на подлете к городу беспилотниках

В Подмосковье сбиты два беспилотника, направлявшиеся в к Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин. Один дрон, написал Собянин в телеграм-канале утром 18 ноября, силы ПВО сбили в Раменском городском округе, второй — в Павлово-Посадском городском округе. «На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — сообщил Собянин о дроне, уничтоженном в Раменском городском округе.

Минобороны РФ, в свою очередь, отчиталось о 59 украинских беспилотниках, сбитых над территорией России в ночь на 18 ноября. «Два БПЛА уничтожены над территорией Московской области, сорок пять БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, шесть — над территорией Курской области, три — над территорией Белгородской области и три — над территорией Тульской области», говорится в распространенном военным ведомством сообщении.