Бывшего главу Сахаровского центра Сергея Лукашевского заочно приговорили к восьми годам колонии по делу о «фейках» про армию

Московский районный суд Нижнего Новгорода заочно приговорил к восьми годам колонии общего режима бывшего директора Сахаровского центра, историка Сергея Лукашевского, обвиненного к распространении «фейков» об армии РФ по мотивам политической ненависти (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК), сообщает правозащитная организация «Общественный вердикт».

Историку также на один год запретили администрировать интернет-ресурсы. Прокуратура требовала для Лукашевского восемь с половиной лет заключения.

Поводом для уголовного преследования стали шесть постов Лукашевского о войне в Украине, опубликованных в соцсетях в 2022 году. «В одном [посте] я написал, что российские войска совершают преступления в ходе войны. Буквально так, без подробностей. В другом, что репортажи из Бучи ужасны. Тоже буквально так, без подробностей. И так далее. На мой взгляд, это выражение мнения, а не распространение фактов», — рассказывал бывший глава Сахаровского центра (цитата по «Медиазоне»).

В сообщении «Общественного вердикта» говорится, что организация намерена обжаловать приговор Лукашевскому.

Бывший глава Сахаровского центра покинул Россию после начала полномасштабной войны в Украине и сейчас проживает в Берлине. Накануне вынесения приговора историк заявил, что исход процесса для него очевиден.

«Дело против меня — это дело про выражение мнения. Но даже сейчас моя позиция остается прежней — война несправедлива. И это мнение основано на позиции ООН. Но власти расценивают его как преступление, приписывая мне еще и мотив ненависти, с чем я не согласен и что моя защита пыталась оспорить в суде, — сказал он. — Можно было бы, конечно, отказаться от борьбы — пусть рассмотрели бы дело без моего участия в суде. Но я вижу в этом смысл. Смысл есть. Важно зафиксировать происходящее для будущего».

Власти России еще в 2014 году объявили Сахаровский центр «иностранным агентом». В 2023-м Мосгорсуд ликвидировал организацию по иску Минюста РФ.

Читайте также

«В России нельзя быть музеем об истории советского тоталитаризма» Сахаровский центр ликвидировали — а до этого признали «иноагентом» и выселили. «Медуза» поговорила о будущем организации с ее директором Сергеем Лукашевским

Читайте также

«В России нельзя быть музеем об истории советского тоталитаризма» Сахаровский центр ликвидировали — а до этого признали «иноагентом» и выселили. «Медуза» поговорила о будущем организации с ее директором Сергеем Лукашевским