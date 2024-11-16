Умерла актриса Светлана Светличная. Об этом в фейсбуке написал кинокритик Вячеслав Шмыров.

Светличной было 84 года.

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Телеграм-канал Shot пишет, что в последние несколько месяцев Светличная находилась в больнице, где ей проводили интенсивную терапию из-за болезней почек и легких.

За свою карьеру Светличная сыграла более чем в 30 фильмах и сериалах. Самая известная ее роль — в «Бриллиантовой руке» Леонида Гайдая, вышедшей на экраны в 1968 году. Среди других ее актерских работ — «Место встречи изменить нельзя», «Семнадцать мгновений весны», «Тридцать три».