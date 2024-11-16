Бывший абсолютный чемпион мира 58-летний Майк Тайсон проиграл бой 27-летнему Джейку Полу.

Бой проходил в Техасе. Он считался официальным, а не выставочным, и его результат был занесен в карьерную статистику боксеров. При этом правила отличались от традиционных: раундов было восемь, а не 12, они длились две минуты, а не три, а перчатки весили легче обычного.

Поединок продлился все восемь запланированных раундов, Пол победил единогласным решением судей.

За участие в поединке Тайсон получит 20 миллионов долларов, Пол — 40 миллионов.

Тайсон — один из наиболее известных спортсменов в истории бокса, пик его карьеры пришелся на конец 1980-х годов. Свой последний профессиональный поединок до боя с Полом Тайсон провел в 2005 году, с тех пор он несколько раз выходил на ринг в рамках показательных поединков. Всего Тайсон одержал 50 побед, из которых 43 — нокаутом.

Джейк Пол начал профессиональную карьеру в 2020 году. Победа над Тайсоном стала для него 11-й на профессиональном ринге. До того, как стать боксером, Пол был известным видеоблогером с несколькими миллионами подписчиков на YouTube.

31-летняя разница в возрасте между соперниками стала рекордной в истории профессионального бокса.