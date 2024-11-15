В Подмосковье сгорел шелтер для женщин, пострадавших от домашнего насилия. Пять человек госпитализированы
Источник: ТАСС
В подмосковном Одинцове произошел пожар в частном доме, где находился шелтер для женщин, пострадавших от насилия, сообщает ТАСС.
Как сообщил глава городского округа Андрей Иванов, две женщины и три ребенка получили отравление угарным газом. По данным Mash, их госпитализировали в тяжелом состоянии. Еще нескольким постояльцам оказали помощь на месте.
В МЧС сообщили, что всего в момент пожара в доме находились 26 человек, в том числе 18 детей. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание обогревателя.
Постояльцев шелтера перевезли в аналогичный центр в другом округе Подмосковья.
СК возбудил уголовное дело по факту происшествия по статье об уничтожении имущества по неосторожности.