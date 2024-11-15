Центральный банк России отозвал лицензию у банка БКФ («Банк корпоративного финансирования»), сообщается на сайте регулятора.

Поводом для отзыва лицензии стали нарушения, связанные с противодействием отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Также в течение последнего года ЦБ дважды вводил ограничения на привлечение средств вкладчиков.

Центробанк указывает, что деятельность БКФ характеризовалась «низким качеством активов, неэффективностью бизнес-модели и хронической убыточностью». Кроме того, банк был «вовлечен в проведение подозрительных операций», направленных на вывод денежных средств за рубеж.

Издание The Bell обращает внимание, что в последнее время ЦБ очень редко отзывает банковские лицензии. В предыдущий раз ЦБ отзывал лицензию у Автоградбанка из Набережных Челнов в июне 2024 года, а до этого — у банка «Стрела» в марте и у банков «Гефест» и «Киви банка» в феврале.

В банковской системе России БКФ занимал 230 место по величине активов, отмечает ЦБ. Выплаты клиентам банка ложатся на Агентство страхования вкладов, которое исполняет функции временной администрации.

Бывшую совладелицу банка БКФ и основательницу «Русского продукта» Ольгу Миримскую в декабре 2021 года задержали по обвинению в даче взятки. В октябре 2024 года обвинение в суде потребовало для нее 20 лет лишения свободы за дачу двух взяток и попытки дать еще три на общую сумму 1,8 миллиона долларов, писал «Коммерсант».