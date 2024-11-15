Суд приостановил уголовное дело в отношении провоенного блогера Егора Гузенко, автора телеграм-канала «Тринадцатый». Об этом сообщил сам Гузенко.

Причиной этого стало то, что Гузенко заключил контракт с Минобороны. В ближайшее время он отправится на фронт в составе штурмового подразделения.

Гузенко находился под арестом по делу о нападении на полицейского, его задержали в Ставропольском крае в начале октября. До этого его разыскивали по другому делу — о хулиганстве, после того как Гузенко выстрелил в знакомого из аэрозольного пистолета (сам блогер утверждал, что заступался за девушку). Это дело было заведено в 2022 году, по нему Гузенко отправили под домашний арест, но он сбежал, завербовавшись добровольцем на фронт, после чего его объявили в розыск.

На канал «Тринадцатый» подписаны свыше 280 тысяч человек. Гузенко неоднократно критиковал Минобороны и обвинял власти РФ в неэффективном, по его мнению, ведении войны.