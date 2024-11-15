Сборная России по футболу одержала крупнейшую победу в своей истории. Со счетом 11:0 в товарищеском матче обыгран Бруней

Сборная России по футболу в товарищеском мачте обыграла команду Брунея со счетом 11:0.

Голы в матче, который проходил в Краснодаре, забили Иван Обляков (дважды), Нурихван-бин Отман, Евгений Морозов, Лечи Садулаев, Никита Кривцов, Тамерлан Мусаев, Андрей Мостовой, Вафи Аминуддин, Алексей Батраков и Арсен Адамов.

Для россиян эта победа стала рекордной в истории (включая период Российской империи и СССР).

Из-за вторжения в Украину сборная России отстранена от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА. Команда играет лишь товарищеские матчи, причем обычно на встречи с ней соглашаются лишь соперники низкого уровня. Сборная Брунея в рейтинге ФИФА занимает 184-е место из 210. Россия сейчас находится на 34-м.

Предыдущей рекорд в новейшей истории сборной России был установлен в 2020 году, когда в отборе к Евро-2020 со счетом 9:0 была обыграна сборная Сан-Марино. Сборная СССР дважды в истории выигрывала с разницей в десять мячей (11:1 у Индии в 1955 году и 10:0 у Финляндии в 1957 году).