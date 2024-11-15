«Поиграли и хватит». Женя Беркович объявила о приостановке деятельности своего театрального проекта «Дочери СОСО»

Режиссерка и писательница Женя Беркович, которой российский суд назначил шесть лет колонии по обвинению в «оправдании терроризма», объявила о фактическом закрытии своего театрального проекта «Дочери СОСО».

Как говорится в обращении Беркович, опубликованном в телеграм-канале ее группы поддержки, театральная компания «Дочери СОСО» «если не прекращает свое существование, то радикально его сокращает».

Проект заканчивает играть все спектакли, созданные Беркович — это «Считалка», «Рисовая собака» и «Наше сокровище». Насчет других постановок, к которым Беркович не имеет отношения, команда «Дочери СОСО» примет решение самостоятельно.

«Дочери СОСО» всегда были авторским проектом. Я в принципе не очень верю в возможность «горизонтального» театра, но «СОСО» никогда таким и не притворялся. Это театральный проект режиссерки Жени Беркович. С сильнейшей командой, с попыткой максимально доверительных, честных и экологичных отношений, но с вполне классическим распределением ответственности: вот худрук, вот все остальные. Сейчас худрук (чка))) находится в тюрьме, а также включена в список террористов и экстремистов. Все три «моих» спектакля, что идут сейчас у «СОСО», сами по себе никого не смущают и не возмущают. Проблема в том, что они МОИ. Поэтому я лично официально сообщаю: поиграли и хватит.

Независимый театр «Дочери СОСО» был основан Женей Беркович в Москве в 2018 году. В октябре 2024-го театр впервые ездил на гастроли в Европу.

Режиссерку Женю Беркович и драматурга Светлану Петрийчук задержали в мае 2023 года по обвинению в «оправдании терроризма». Поводом к уголовному преследованию стал их спектакль «Финист ясный сокол», в котором рассказывается о девушках из России, уезжающих за женихами в Сирию. В июле 2024-го Беркович и Петрийчук приговорили к шести годам колонии. Своей вины они не признали.

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