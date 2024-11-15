Мэр Самары Елена Лапушкина досрочно ушла в отставку по собственному желанию, сообщила городская дума Самары по итогам заседания, на котором было принято решение о прекращении ее полномочий.

Исполняющим обязанности временно станет первый заместитель мэра и бывший глава Дзержинска Иван Носков. Дума объявила конкурс кандидатов на должность мэра, который пройдет в форме собеседования 20 декабря.

О причинах отставки не сообщается. Сама Лапушкина решение уйти с должности не комментировала. На заседании депутаты назначили Лапушкину на пост уполномоченного по правам человека в регионе, сообщает ТАСС.

Издание «7×7» обращает внимание, что сообщения о возможном уходе Лапушкиной начали появляться после отставки губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в конце мая. Вместе с этим последовал ряд задержаний и арестов чиновников областного правительства.

В апреле депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что при получении взятки был задержан глава департамента градостроительства Самары Василий Чернов. В мае задержали советника губернатора Ольгу Михееву по делу о мошенничестве. В ноябре были задержаны председатель областного правительства Виктор Кудряшов, который в тот же день объявил об отставке, и врио министра строительства Михаил Асеев. Их обвинили в махинациях с бюджетными средствами при строительстве двух станций метро в Самаре.

Елена Лапушкина занимала пост главы города с декабря 2017 года. В конце 2022 года ее переизбрали на должность мэра. В начале октября стало известно, что Елена Лапушкина ушла в отпуск. По информации «Коммерсанта Волги», что тогда же появилась информация, что Лапушкину назначат уполномоченным по правам человека в Самарской области. Вскоре это подтвердила Ольга Гальцова, занимавшая пост омбудсмена до 28 октября 2024 года.