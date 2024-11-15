Российские власти заявил об ударе украинских беспилотников по Краснодарскому краю. По данным СМИ, целью атаки стал аэродром Крымск

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в телеграм-канале, что два муниципалитета региона подверглись массированной атаке беспилотников в ночь на 15 ноября. По его словам, средства ПВО перехватили несколько десятков дронов в Крымском и Красноармейском районах.

Кондратьев заявил, что в Крымске обломки беспилотников упали на территории четырех домовладений, повреждена крыша одного дома и автомобиль. В станице Полтавской в Красноармейском районе, по словам губернатора, обломки дрона повредили крышу дома, в другом доме выбило окна. Пострадавших нет.

Жители Крымска сообщили телеграм-каналу Astra, что ночью слышали многочисленные взрывы. По неподтвержденной информации, которую приводит издание, беспилотники пытались атаковать военный аэродром Крымск.

Глава Крымского района Сергей Лесь сообщил в телеграм-канале, что ночью над территорией района подавили 46 беспилотников, мирные жители не пострадали, но затем, как обратила внимание Astra, Лесь удалил это сообщение. В новой публикации глава района не стал упоминать число сбитых дронов, а написал, что части беспилотников упали на двух улицах Крымска — Лунной и Кольцевой.

Министерство обороны РФ сообщило, что за ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 51 украинский беспилотник: из них 36 — в Краснодарском крае, 10 — над акваторией Азовского моря, три — в Крыму, два — в Белгородской области.