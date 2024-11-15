Израиль несет ответственность за массовое принудительное перемещение палестинцев в секторе Газа, а также за военные преступления и преступления против человечности — к таким выводам пришла в своем докладе, опубликованном 14 ноября, правозащитная организация Human Rights Watch.

Доклад затрагивает период с октября 2023 года, когда израильская армия в ответ на нападение ХАМАС начала военную операцию на территории сектора Газы. Само нападение террористов на Израиль 7 октября 2023 года, в результате которого были убиты более 1200 человек, в докладе HRW отдельно не рассматривается.

HRW опросила 39 перемещенных палестинцев. Кроме того, правозащитники изучили израильские приказы об эвакуации, спутниковые снимки, подтверждающие разрушения в секторе Газа, а также фото и видео атак на зоны, обозначенные как безопасные, и на маршруты эвакуации.

По данным ООН, в секторе Газа были принудительно перемещены почти 90% населения — 1,9 миллиона человек из 2,2 миллиона (эти цифры приводились еще в январе 2024 года, но в своем докладе HRW опирается на них).

Human Rights Watch утверждает, что не обнаружила достаточных военных причин, оправдывающих массовое перемещение почти всего населения сектора Газа — причем зачастую многократное. Приказы об эвакуации, которые распространяли израильские военные, как отмечают правозащитники, были непоследовательными, неточными, иногда противоречивыми и часто не давали достаточного времени или вообще не доходили до гражданского населения. Кроме того, они не учитывали потребности людей с ограниченными возможностями и тех, кто не мог уйти без посторонней помощи.

В целом система эвакуации, по мнению HRW, не смогла гарантировать, что перемещенные лица смогут безопасно передвигаться или оказаться в безопасности после прибытия на место, и часто служила только созданию всеобщего страха и замешательства.

Также HRW обращает внимание, что Израиль был обязан обеспечить возвращение эвакуированных в свои дома, однако вместо этого оставил районы сектора Газа непригодными для жизни. Израильские военные серьезно повредили жилье и гражданскую , а также повредили и уничтожили критичные для выживания ресурсы — больницы, школы, системы водоснабжения и энергетики, пекарни и сельскохозяйственные земли. Разрушения в секторе Газа настолько существенны, что это указывает на намерение переселить многих людей навсегда, отмечают правозащитники.

HRW призывает правительства других стран осудить действия Израиля относительно принудительного перемещения гражданского населения сектора Газа, а также ввести точечные санкции в отношении чиновников, причастных к военным преступлениям, и остановить поставки оружия израильской армии.

В Израиле обвинения HRW отрицают. «Раз за разом риторика Human Rights Watch относительно поведения Израиля в секторе Газа оказывается полностью ложной и оторванной от реальности», — заявил представитель министерства иностранных дел Орен Марморштейн после публикации доклада. По его словам, усилия Израиля направлены исключительно на уничтожение террористических возможностей ХАМАС, а не населения сектора Газа.

Армия обороны Израиля заявила, что доклад представляет информацию избирательно и содержит «некоторые вопиющие искажения», а в целом следует «давней модели антиизраильской предвзятости» организации. Также военные отмечают, что доклад «в значительной степени опирается на контролируемые ХАМАС источники» и не упоминает давнюю политику ХАМАС по в гражданские районы «в попытке максимизировать вред населению».

что известно о разрушениях в секторе газа

За год боев в секторе Газа разрушены более 60% домов. Мы знаем это благодаря ООН — и карте, фиксирующей повреждения в реальном времени Интервью ее создателя Олли Бэллинджера. Он придумал этот инструмент для оценки урона от войны в Украине

что известно о разрушениях в секторе газа

За год боев в секторе Газа разрушены более 60% домов. Мы знаем это благодаря ООН — и карте, фиксирующей повреждения в реальном времени Интервью ее создателя Олли Бэллинджера. Он придумал этот инструмент для оценки урона от войны в Украине