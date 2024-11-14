Житель Бразилии взорвал себя у здания Верховного суда

Житель Бразилии устроил самоподрыв у входа в здание Верховного суда на площади Трех властей в столице страны, пишут Reuters, CNN, Globo и Metropoles.

Всего взрывов было два — с интервалом около 20 секунд в районе 19:30 по местному времени. Первый произошел в автомобиле на парковке рядом со зданием.

Затем в здание Верховного суда попытался войти мужчина, но не смог, и произошел второй взрыв, рассказала замгубернатора федерального округа Селины Леао. Других пострадавших, по словам Леао, в результате взрыва нет.

На площади, где произошел взрыв, располагаются учреждения, представляющие все три ветви власти Бразилии: исполнительную, законодательную и судебную. В сенате, как пишет Globo, в этот момент проходили пленарные заседания, которые были приостановлены.

Погибший опознан как Франсиско Вандерли Луис. Metropoles сообщает, что ему было 59 лет, в 2020 году он был кандидатом в городские советники от Либеральной партии в городе Риу-ду-Сул, где жил. Перед тем, как прийти к Верховному суду, по данным газеты, Луис опубликовал в соцсетях скриншоты сообщений, отправленных самому себе в вотсаппе, в которых он подробно изложил план взрывов и предупредил полицию, что у нее есть 72 часа.

Автомобиль на парковке, в котором произошел первый взрыв, по предварительным данным, также был зарегистрирован на Луиса, сообщила Леао. Она предполагает, что взрывы организовал одиночка, и речь не идет о теракте, спланированном группой.

Взрывы в Бразилии произошли за пять дней до крупного международного события — саммита стран G-20, который пройдет в Рио-де-Жанейро 18–19 ноября.