В Госдуму внесли законопроект о спецсчетах для «иноагентов». Его соавторами стали 429 из 450 депутатов

В базе данных Госдумы опубликован новый законопроект, дискриминирующий «иностранных агентов». Он затрудняет для граждан, объявленных властями РФ «иноагентами», получение доходов от интеллектуальной деятельности.

Под документом поставили свои подписи 429 из 450 депутатов Госдумы.

Согласно законопроекту, «иноагентов» обяжут создавать рублевые спецсчета, на которые будут поступать их гонорары и прочие отчисления от результатов интеллектуальной деятельности.

Воспользоваться средствами держатели спецсчета смогут только после снятия статуса «иноагента».

При этом власти смогут списывать со спецсчетов средства в счет штрафов, которые суды присуждают за нарушение законодательства об «иноагентах».

Глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Василий Пискарев заявил, что законопроект позволит перекрыть лазейку «для тех, кто использует полученные в России доходы для поддержки ВСУ».

«Законопроект о спецсчетах для „иноагентов“ фактически набрасывает „финансовый ошейник“ на людей, чьи взгляды расходятся с официальной позицией партии. Заработанные деньги превращаются в замороженные активы, подконтрольные государству, а творчество и наука попадают под прицел административного регулирования, — так прокомментировала новый законопроект юрист „ОВД-Инфо“ Ева Левенберг. — От этого законопроекта мы ожидаем ужесточения финансового контроля над критиками властей, что даст государству новый рычаг давления на людей, получающих доходы из России».

Рассмотрение законопроекта в первом чтении планируется уже на следующей неделе.

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