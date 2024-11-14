Российская бронетехника вошла в Купянск

Украинский OSINT-проект DeepState, близкий к Минобороны Украины, сообщил вечером 13 ноября, что немногочисленные российские военные на бронетехнике зашли на окраины города Купянска в Харьковской области.

По информации проекта, две колонны российской техники днем 13 ноября вышли из окрестностей Лимана Первого в направлении Купянска. В состав первой колонны вошли две боевые машины МТ-ЛБ, БМП и танк, состав второй колонны неизвестен, поскольку российские военные двигались в темноте.

По данным DeepState, украинские военные подбили один бронированный тягач МТ-ЛБ, а вторая машина смогла «беспрепятственно доехать в район улицы Сватовская» в районе станции Купянск-Узловая. Из машины вышли около 15 российских военных, которые рассредоточились в жилых домах. На той же улице ВСУ подбили российский танк. DeepState отмечает, что часть десанта была убита.

DeepState опубликовал видеозапись (доступна в телеграме), на которой показал момент прорыва. Проект «Сливочный каприз» сообщил, что, судя по видео, российские войска достигли промзоны на восточной окраине Купянска, преодолев расстояние до четырех километров от линии фронта. Судя по карте DeepState, еще утром 13 ноября российские военные находились от Купянска на расстоянии более трех с половиной километров.

С зимы 2022 года российская 1-я танковая армия вела безуспешное наступление на Купянск вдоль реки Оскол с севера, продвинувшись за это время на несколько километров и заняв только села Лиман Первый и Синьковка.

Купянск находился под российской оккупацией с первых дней полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. ВСУ освободили Купянск во время своего наступления в Харьковской области осенью 2022 года.

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что происходит на фронте

По версии Путина, российские войска «заблокировали» 15 тысяч солдат ВСУ в Харьковской области. Это не так — хотя положение украинской армии и правда продолжает ухудшаться Карта боев на 9 ноября