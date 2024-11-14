Роскомнадзор запланировал в декабре новые учения по изоляции Рунета

Роскомнадзор проведет в декабре учения по отключению Рунета от мировой сети, сообщил в письме подконтрольным компаниям Банк России. О соответствующей рассылке от регулятора рассказали 13 ноября источники «Коммерсанта», журналиста Дмитрия Колезева и «Медузы».

В письме Центробанка говорится, что в рамках учений РКН протестирует отключение доступа к зарубежному сегменту интернета «на территории отдельных регионов».

«Коммерсанту» в пресс-службе Роскомнадзора заявили, что подобные учения проходят штатно каждый год и не затрагивают обычных пользователей. Целью учений в ведомстве назвали подтверждение готовности Рунета обеспечивать доступность ключевых зарубежных и российских сервисов в случае «преднамеренного внешнего воздействия».

«В ходе учений совместно с операторами связи выявляется эффективность работы ключевой замещающей инфраструктуры в случае преднамеренного отключения извне российского сегмента сети „Интернет“ и выявляются информационные системы, чья работоспособность зависит от связи с сервисами, библиотеками и иными ресурсами, находящимися в зарубежных сетях связи», — цитирует газета пресс-службу РКН.

По закону, принятому в 2019 году, учения по изоляции Рунета должны проходить не реже раза в год. Известно как минимум о трех таких учениях — в 2019-м, 2021-м и 2023-м. В начале 2024 года в России произошли сразу несколько масштабных сбоев в работе интернета, которые тоже связывали с учениями.

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