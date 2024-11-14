Peacock нашел ранее неизвестные записи телефонных разговоров Чарльза Мэнсона. Он признался, что совершил убийства в Мексике

Один из самых известных преступников XX века Чарльз Мэнсон признался, что причастен к убийствам, совершенным в Мексике до того, как он создал секту «Семья». Об этом Мэнсон заявил в телефонном разговоре с другом, запись вошла в документальный сериал «Making Manson» («Сотворение Мэнсона»), премьера которого запланирована на стриминговом сервисе Peacock 19 ноября.

Запись разговора представлена в тизере фильма, который Peacock опубликовал еще 30 октября. Одной из первых внимание на признание Мэнсона обратила газета Los Angeles Times.

В телефонном разговоре Мэнсон заявил:

Есть целая часть моей жизни, о которой никто не знает. Некоторое время я жил в Мексике. Ездил в Акапулько. Угнал несколько машин. Я просто участвовал во всем, что было выше моих сил, приятель. Участвовал в паре убийств. Оставил в Мехико. И я оставил несколько мертвых тел на пляже.

Тизер «Making Manson» Peacock

Это одни из первых убийств, в которых признался Мэнсон, отмечает Los Angeles Times. Даже после приговора, который Мэнсону вынесли в 1971 году, он говорил, что не убеждал своих последователей совершать убийства.

В трехсерийном документальном сериале Peacock рассказывается о жизни Мэнсона до того, как он стал основателем секты «Семья». Участники секты совершили в 1969 году несколько убийств в Калифорнии, в том числе актрисы Шэрон Тейт, беременной жены режиссера Романа Полански. В основу сериала легли телефонные беседы Мэнсона, которые он вел со своим другом в течение 20 лет, когда находился в тюрьме, сообщил режиссер сериала Билли Минц. В документальной ленте бывшие члены «Семьи» слушают записи телефонных бесед Мэнсона.

За соучастие в семи убийствах, совершенных членами секты «Семья», Чарльза Мэнсона приговорили к смертной казни, которую затем заменили на девять пожизненных сроков. Мэнсону регулярно отказывали в условно-досрочном освобождении. Он умер в американской тюрьме в 2017 году в возрасте 83 лет.

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