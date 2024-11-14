Лукашенко: «В Беларуси не дай бог женщину изберут»

Александр Лукашенко заявил, что женщина не может быть президентом Беларуси, сообщает «Зеркало» 14 ноября.

«В Беларуси не дай бог женщину изберут. У президента США [где кандидатом была Камала Харрис] не те полномочия, а тут надо вникать во все. В Беларуси президент — главнокомандующий. И потом, это тяжелейшая работа. Не надо так грузить женщину, это не церемониальная должность. Может, со временем мы подойдем к такому стилю. Но пока он другой», — заявил Лукашенко.

Как пишет агентство «Белта», по словам Лукашенко, работа президента в Беларуси — это «не женский стиль», кроме того, «женщина еще и женщиной должна быть». Лукашенко предложил не «обременять» женщин президентскими полномочиями: «Пусть будут мужики».

В Беларуси в 2020 году прошли шестые выборы президента страны. По данным ЦИК Беларуси, на них победил Александр Лукашенко, получивший 80,1% голосов, а его главная соперница Светлана Тихановская — 10,12%. Оппозиция Беларуси заявила о массовой фальсификации выборов и победе Тихановской. После того, как ЦИК объявил о победе Лукашенко, в Беларуси прошли самые массовые протесты в истории страны.

Очередные выборы президента Беларуси намечены на 26 января 2025 года. Александр Лукашенко намерен в них участвовать.

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