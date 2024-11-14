«Коммерсант»: российским авиакомпаниям задерживают оформление субсидий, под угрозой закрытия более 200 маршрутов

Росавиация может не успеть до конца года распределить 19 миллиардов рублей на две ключевые и крупнейшие субсидии на авиаперевозки, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в отрасли.

Речь идет о субсидировании рейсов между регионами в обход Москвы, а также полетов между центральной частью РФ, Дальним Востоком и Калининградом. Эти субсидии получают около 20 авиакомпаний для более чем 400 маршрутов.

Обычно, пишет «Коммерсант», Росавиация начинала принимать заявки к 1 сентября и завершала прием до 1 октября, средства распределялись до 1 декабря. К этой дате перевозчики уже, как правило, составляли расписание полетов с 1 января и открывали продажи билетов на субсидируемые рейсы.

Так как решения по субсидиям на середину ноября нет, то в ряде регионов, пишет «Коммерсант», до сих пор не открыта продажа билетов на отдельные направления с вылетом с 1 января.

По словам одного из собеседников издания, ситуацией уже обеспокоены региональные власти. Кроме того, по его данным, подключилось Минобороны, которое контролирует доступность билетов для военнослужащих в места отдыха и лечения.

В случае отсутствия субсидий, считают источники «Коммерсанта», авиакомпании, будут вынуждены либо продавать билеты по коммерческой стоимости, либо корректировать расписание полетов или вовсе отказываться от маршрутов. По наиболее пессимистичной оценке, из-за несвоевременного или сокращенного финансирования перевозчикам придется закрыть до половины из субсидируемых рейсов из-за их низкой рентабельности или убыточности.

Источники «Коммерсанта» объясняют причину, по которой средства для авиакомпаний до сих пор не распределены, попыткой Минтранса объединить субсидии, которую, в свою очередь, не согласовал Минфин.

В Минтрансе заявили, что авиакомпаниям «даны указания по открытию продаж на субсидируемые направления с целью обеспечения пассажиров доступными билетами». Однако, указывает один из источников издания, указание продавать билеты, не дожидаясь субсидий, ставит авиакомпании в сложное положение: либо продавать их по заниженной цене, рискуя понести убытки, либо уходить с маршрута, что может повлечь репутационные издержки «и иные последствия за рост социальной напряженности».

Другой собеседник «Коммерсанта» считает, что ситуация будет «урегулирована в авральном режиме до нового года».

Авиаперевозки — одна из наиболее пострадавших от санкций отраслей российской экономики. После начала российского вторжения в Украину многие страны мира, в том числе государства, входящие в Евросоюз, а также США и Канада, закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. В самой России с начала войны не работают многие аэродромы, расположенные на юге страны.