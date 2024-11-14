Доллар на Forex достиг отметки 100 рублей

Курс доллара достиг отметки 100 рублей на международном рынке Forex днем 14 ноября, следует из данных сервиса TradingView.

По данным биржи ICE, в 15:31 мск курс доллара составлял 100,72 рубля. В следующие минуты курс начал снижаться. На момент публикации американская валюта торговалась на уровне 99,73 рубля.

Российский рубль падает к доллару с начала осени: 5 сентября доллар вырос до 90 рублей, 2 октября — до 95 рублей.

Курс доллара на российском межбанковском рынке в 15:40 мск составлял 99,72 рубля (+1,24%), сообщает РБК. ЦБ РФ 14 ноября установил курс доллара на уровне 98,37 рубля, следует из материалов российского регулятора.

В последний раз курс доллара на международном рынке достигал отметки 100 рублей 2 октября 2023 года.

Московская биржа — крупнейшая биржевая площадка в России — приостановила торги долларом и евро после того, как министерство финансов США в июне ввело санкции в отношении Мосбиржи. После введения ограничений ключевой валютой на российском валютном рынке стал юань, на который, по данным ЦБ РФ, приходится 99% всех биржевых операций.

Курсы доллара и евро на Московской бирже использовал Центробанк России, чтобы устанавливать официальные курсы валют. Forex — внебиржевой валютный рынок.

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