Адвокаты нашли в приговоре жителя Орла доказательство того, что под видом представителя Украины с ним общались сотрудники ФСБ

В приговоре одного из осужденных по статье о «конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством» (275.1 УК) нашлось свидетельство того, что под видом «представителя украинских спецслужб» с ним общался сотрудник ФСБ, пишет «Первый отдел».

Адвокаты обратили внимание на приговор 29-летнему жителю Орла Ивану Толпыгину, который был вынесен 15 июля 2024 года (его текст доступен на сайте суда). Толпыгина приговорили к четырем годам колонии по обвинению в том, что он переслал представителю спецслужб Украины координаты и фотографии нескольких объектов в городе, а также файлы с информацией, «создающей условия для причинения ущерба безопасности» России.

Как следует из приговора, Толпыгин, будучи противником войны, после начала мобилизации начал искать связь с представителями Украины, чтобы в случае попадания на фронт сдаться в плен. С ним связался некий Тимур, обозначивший себя как представитель Украины. «При этом фактически пользователь „Тимур“ действовал в рамках проводимого сотрудниками УФСБ России оперативно-розыскного мероприятия „оперативный эксперимент“, о чем Толпыгин И.А. осведомлен не был», — говорится в приговоре.

О задержании Толпыгина сообщалось в апреле 2024 года. В ФСБ утверждали, что житель Орла предоставил данные о «принимаемых ВС России мерах в сфере военно-медицинского обеспечения в условиях » в обмен на помощь в переезде в США. В опубликованном тогда же видео задержанный говорит, что «в одном из украинских интернет-ресурсов» в телеграме перешел в чат-бот и «получил аккаунт человека, который работает в спецслужбах Украины». Тот попросил его прислать информацию о военных объектах.

На суде Толпыгин в итоге признал себя виновным, как следует из приговора. «Мемориал» объявил его политзаключенным.

Адвокат «Первого отдела» Евгений Смирнов отмечает, что сообщения действовавшего под именем Тимур сотрудника по сути и стали началом выполнения объективной стороны преступления. «В ходе дальнейшей переписки Толпыгин получал задания и выполнял их, предварительно информируя собеседника обо всех своих действиях, благодаря чему сотрудники ФСБ знали, где его самого можно заснять», — комментирует Смирнов.