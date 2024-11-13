Войска РФ нанесли ракетный удар по Киеву

Обновление: Мэр Киева сообщил, что войска РФ также атаковали город ударными беспилотниками. «Один из дронов — над центром города. Оставайтесь в укрытиях!» — написал Кличко.

Российские войска утром 13 ноября ударили ракетами по столице Украины. В городе раздаются взрывы, работает ПВО, сообщил мэр Киева Виталий Кличко, призвав жителей оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Глава городской военной администрации Сергей Попко написал, что по Киеву были выпущены крылатые ракеты с самолетов Ту-95МС. Он предупредил, что из-за воздушной тревоги в городе в качестве меры предосторожности могут временно отключать электричество.

Данных о последствиях российского удара по Киеву на момент публикации не было.