Власти России изменили систему выплат военным за ранения. Суммы привязали к тяжести увечий. Размеры выплат сократили до 30 раз

Президент РФ Владимир Путин 13 ноября подписал указ «О единовременной выплате отдельным категориям лиц», в котором поручил правительству РФ определить размеры выплат военным за ранения, травмы или контузии в зависимости от степени тяжести увечья.

В постановлении правительства (.pdf) сказано, что за увечья, которые относятся «к тяжелым или легким, при наличии которых принимается решение о наступлении страхового случая», предусмотрена выплата в размере трех миллионов рублей.

Для военнослужащих с легкими ранениями установили выплату в размере одного миллиона рублей, за любые иные травмы — 100 тысяч рублей, сообщила пресс-служба правительства.

До изменения порядка выплат военный в случае ранения получал три миллиона рублей вне зависимости от тяжести увечья.

Как отметил телеграм-канал Faridaily, между публикацией указа Путина и решением правительства о выплатах прошло два с половиной часа, что позволило властям «избежать дискуссии с военными о том, за какие ранения и какого размера должны быть выплаты».

О том, что власти РФ обсуждают дифференциацию выплат за ранения, сообщили «Комсомольская правда» и РБК 5 ноября. Собеседники «КП» в армии РФ заявили, что военные получают одинаковые выплаты за разные ранения: один «потерял ногу» — а «кто-то получил царапину, осколочек влетел». В тот же день статс-секретарь — замминистра обороны России Анна Цивилева подтвердила, что власти обсуждают этот вопрос. По ее словам, порядок выплат не учитывает степень тяжести травм, полученных военными.

Автор телеграм-канала «На Zzzzzападном фронте без перемен» Иван Филиппов собрал мнения российских военных блогеров о принятом решении сократить выплаты военным. По их мнению, власти решили «не добавить денег тяжелораненым, а отобрать у тех, кто оказался „недостаточно“ травмирован», «решили экономить на людях». Блогеры посчитали, что предложенный подход предполагает «повышенную откатоемкость», «за нормальную оценку степени тяжести ранения будут просить долю». «На этом аттракцион невиданной щедрости от министерства обороны, который был раньше, закончен», — считает автор телеграм-канала Alex Parker Returns.