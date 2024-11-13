В Новосибирской области десять солдат сбежали из воинской части

В поселке Коченево в Новосибирской области десять военнослужащих самовольно оставили воинскую часть, сообщил глава Коченевского района Евгений Антипов. Четверо военных уже задержаны, утверждает он.

«В течении 30 минут на такси выехали с территории рабочего поселка Коченево. Преступления на территории района не совершались. Четыре человека задержаны за пределами Коченевского района», — говорится в посте Антипова.

По информации NGS.ru, большинство сбежавших — жители Краснодарского края. Среди них есть те, кто ранее «уже оставлял воинские подразделения на территории России». Источник издания утверждает, что шестеро сбежавших поехали в Кемеровскую область.

В чате жителей Коченево сотрудник местной полиции сообщил, что сбежавшие не вооружены, отмечает NGS.ru.