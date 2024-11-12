Появилось видео взрыва дамбы Кураховского водохранилища

«Телевизионная служба новостей» ( ) опубликовала 12 ноября видеозапись, на которой, как утверждается, показан момент взрыва Терновской дамбы на Кураховском водохранилище в Донецкой области.

Сперва на записи, снятой с дрона, показаны последствия взрыва, в том числе разрушенный участок дороги, проходящей по дамбе. Во второй части видео показан сам момент взрыва. В конце записи видно, как по дороге в направлении Курахово идут два человека.

Внимание. На первых секундах видео показана встроенная реклама ТСН. «Медуза» не имеет к ней отношения. Запись начинается после рекламы.

ТСН

О взрыве дамбы на реке Волчья, расположенной в селе Старые Терны к западу от Курахово Донецкой области, стало известно 11 ноября. После случившегося, как сообщил глава военной администрации региона Вадим Филашкин, к 16:00 (17:00 мск) 11 ноября уровень воды поднялся до 1,2 метра.

Начальник Кураховской городской военной администрации Роман Падун сообщил «Суспiльне» 12 ноября, что вода продолжает прибывать в селах, расположенных вниз по течению реки Волчья. «Критической ситуации нет, подтопленных домов пока нет», — сказал Падун. Он отметил, что из-за постоянных обстрелов обследовать дамбу не получилось.

Как отмечает ТСН, из-за приближающихся боев большинство мирных жителей ближайших сел, расположенных в зоне подтопления, заранее эвакуировали.

Комментарий отдела «Разбор»

На видео, вероятно, запечатлен взрыв мощного боеприпаса внутри дамбы. Село Старые Терны, где находится дамба, контролируется Вооруженными силами Украины. Вооруженные силы РФ пока штурмуют село Сонцовка в пяти километрах к северу. Вода поступает в реку Волчья, на которой ниже по течению расположены только села, контролируемые украинской армией. В вероятной зоне затопления находится одна из дорог, по которой идет снабжение для гарнизона Курахово. ВС РФ к югу и северу пока находятся далеко от дороги, неожиданный прорыв к ней маловероятен. Не вполне ясно, какую выгоду от взрыва дамбы могут получить ВСУ, но и подрыв ее силами ВС РФ технически вряд ли возможен.

Российская армия ведет наступление на город Курахово — главный логистический узел украинских войск в южной части Донбасса. В последние недели Минобороны РФ сообщило, что ВС РФ взяли под свой контроль несколько населенных пунктов, расположенных возле Курахово.

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