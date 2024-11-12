Под завалами жилого дома в Кривом Роге, разрушенного российской ракетой, нашли тела женщины и троих детей

В результате российского ракетного удара, нанесенного по Кривому Рогу 11 ноября, погибли, в числе прочих, трое детей.

Их тела утром 12 ноября были обнаружены под обломками жилого дома, разрушенного ракетой, сообщил глава Днепропетровской области Сергей Лысак. Младшему из погибших детей не было и года, написал Лысак в телеграме.

Всего, по данным на утро 12 ноября, в результате ракетного обстрела Кривого Рога погибли четыре человека — ранее сообщалось, что под завалами дома обнаружено тело женщины.

«Украинская правда» сообщила, что в эфире национального телемарафона было объявлено, что погибшие в Кривом Роге — члены одной семьи: мать, двое сыновей 10 и двух лет, а также двухмесячная дочь.

Российская баллистическая ракета попала в пятиэтажный жилой дом в Кривом Роге днем 11 ноября. Был разрушен один из подъездов многоэтажного жилого дома с первого по пятый этаж.

Сообщалось, что ранения получили восемь человек, в том числе 10-летняя девочка и 11-летний мальчик.