Активиста из Уфы, которого судили вместе с Лилией Чанышевой по делу ФБК, освободили по состоянию здоровья
Пермский краевой суд освободил от наказания по состоянию здоровья уфимского активиста Рустема Мулюкова, осужденного на 2,5 года колонии по «экстремистскому» делу ФБК. Об этом сообщает проект «Пермь 36,6».
«Есть и хорошие новости: Пермский краевой суд постановил освободить Рустема Мулюкова немедленно! Адвокат и мама Рустема едут за ним в больницу, где у него проходит гемодиализ», — написала в телеграм-канале бывшая глава штаба Алексея Навального в Уфе Лилия Чанышева.
У Мулюкова — инвалидность первой группы, он нуждается в постоянных процедурах гемодиализа из-за заболевания почек, уточняет «Медиазона».
В июле 2023 года суд приговорил Мулюкова к двум годам и шести месяца колонии, признав виновным в участии в экстремистском сообществе (часть 2 статьи 282.1 УК). Его судили вместе с Чанышевой, напоминает «Пермь 36,6». С декабря 2023 года он находился в исправительной колонии № 29 в Пермском крае. По версии следствия, он был активным волонтером в штабе Навального в Уфе, который «действовал под непосредственным руководством» Чанышевой. Мулюков отрицал свою причастность к работе штаба.
Родственники и друзья активисты рассказывали, что из-за длительного судебного процесса и заключения здоровье Мулюкова серьезно ухудшилось. В декабре 2023 года Ленинский районный суд Уфы отказалась освободить активиста от наказания. Прокурор тогда заявил, что заболевание Мулюкова является «длящимся», а не полученным во время нахождения в СИЗО, поэтому оно не входит в список препятствующих отбыванию наказания болезней.
Лилия Чанышева была первой задержанной в рамках дела о создании «экстремистского сообщества», возбужденного против Навального и его сторонников. В июне 2023 года суд в Уфе приговорил ее к семи с половиной годам лишения свободы. Ее признали виновной в «призывах к экстремизму» и «создании экстремистского сообщества». В марте 2024 года прокуратура потребовала ужесточить приговор Чанышевой, срок был увеличен до девяти с половиной лет. Чанышева была освобождена в рамках обмена заключенными между Россией и странами Запада.
В 2017 году против Мулюкова возбудили уголовное дело о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Это произошло после антикоррупционного митинга в Уфе. Следствие утверждало, что он предлагал «расстреливать» и «сажать» коррумпированных чиновников. Суд приговорил активиста к двум годам лишения свободы условно.