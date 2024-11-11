Юлия Навальная стала лауреатом премии имени Магнитского

Вдова Алексея Навального Юлия стала лауреатом премии имени Сергея Магнитского. Об этом сообщил глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер.

Навальная получила награду в номинации «Смелость под огнем».

«Ее неизменная стойкость перед невзгодами и преданность миссии Алексея по построению свободной и демократической России просто невероятны», — написал Браудер.

Сама Навальная пока не комментировала присуждение премии.

В 2007 году аудитор фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский заявил, что раскрыл схему хищения из российского бюджета 5,4 миллиарда рублей, к которому были причастны сотрудники российских правоохранительных органов. Впоследствии юриста арестовали по делу об уклонении от уплаты налогов фондом Hermitage Capital. В 2009 году Магнитский умер в СИЗО «Матросская тишина» — по официальной версии, от сердечной недостаточности.

Премия имени Магнитского была учреждена в 2015 году Браудером. Ее лауреатами становились, в частности, политик Борис Немцов, московский муниципальный депутат Алексей Горинов, оппозиционер Сергей Мохнаткин, политик Любовь Соболь.