Умер поэт и бард Дмитрий Сухарев (настоящая фамилия — Сахаров), написавший слова к песне «Александра» из фильма «Москва слезам не верит».

Сухареву было 94 года. О его смерти сообщили барды Татьяна и Сергей Никитины на своей странице и поэт Александр Правиков.

Дмитрий Сухарев был советским и российским ученым, доктором биологических наук и одним из главных исполнителей авторской песни на биофаке МГУ. Также он был руководителем поэтических и бардовских семинаров, членом жюри фестивалей и конкурсов и автором статей и очерков, посвященных авторской песне. На стихи Сухарева написано более 500 песен — в том числе Сергеем Никитиным, а также бардами Виктором Берковским, Александром Дуловым и другими. В соавторстве с Никитиным Сухарев написал мюзикл по пьесе Чехова, а вместе с Геннадием Гладковым — мюзикл «На бойком месте» по комедии Островского, для которого он написал стихи.

Песня «Александра», как рассказывал сам Сухарев, была написана в1979 году совместно c Cepгeeм Hикитиным к титрам фильма «Mocквa cлeзaм нe вepит». В 1981 году картина получила «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

В 2000-х году Сухарев получил премию имени Андрея Синявского, в 2001-м стал лауреатом государственной премии имени Булата Окуджавы.