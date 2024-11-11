Производитель кукол Барби извинился за ссылку на порносайт на упаковке игрушек
Американская компания Mattel, выпускающая куклы Барби, извинилась за то, что на упаковках новой коллекции игрушек оказалась ссылка, которая вела на порносайт.
Коллекция была посвящена экранизации мюзикла «Злая» (Wicked) с Арианой Гранде и Синтией Эриво в главных ролях. Ссылка на упаковке кукол должна была вести на официальный сайт мюзикла, но ведет на порносайт.
В компании объяснили это опечаткой.
«Мы глубоко сожалеем об этой досадной ошибке и принимаем немедленные меры для ее исправления», — заявили в Mattel.
Тем, кто уже купил игрушки, компания посоветовала выбросить упаковку или скрыть напечатанную на ней ссылку.
«Злая» — экранизации бродвейского мюзикла по мотивам романа Грегори Магуайра «Злая: Жизнь и приключения Злой Ведьмы Запада».