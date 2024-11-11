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Производитель кукол Барби извинился за ссылку на порносайт на упаковке игрушек

Источник: CNN

Американская компания Mattel, выпускающая куклы Барби, извинилась за то, что на упаковках новой коллекции игрушек оказалась ссылка, которая вела на порносайт. 

Коллекция была посвящена экранизации мюзикла «Злая» (Wicked) с Арианой Гранде и Синтией Эриво в главных ролях. Ссылка на упаковке кукол должна была вести на официальный сайт мюзикла, но ведет на порносайт. 

В компании объяснили это опечаткой. 

«​​Мы глубоко сожалеем об этой досадной ошибке и принимаем немедленные меры для ее исправления», — заявили в Mattel.

Тем, кто уже купил игрушки, компания посоветовала выбросить упаковку или скрыть напечатанную на ней ссылку. 

«Злая» — экранизации бродвейского мюзикла по мотивам романа Грегори Магуайра «Злая: Жизнь и приключения Злой Ведьмы Запада».