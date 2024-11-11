Американцам предложили отправиться в круиз на четыре года (то есть на время президентства Трампа)

Круизная компания Villa Vie Residences предложила жителям США отправиться в длительное кругосветное путешествие после того, как Дональда Трампа избрали президентом США, сообщило издание Business Insider 10 ноября.

Компания представила новый пакет услуг «Skip Forward» («Перемотка вперед») 7 ноября, на следующий день после того, как стали известны предварительные результаты выборов президента. Компания предложила отправиться в кругосветку на борту судна «Одиссей» на срок от одного года до четырех лет. Во время круиза судно посетит 140 стран.

Стоимость билетов на четырехлетнее путешествие в одноместной каюте с тарифом «все включено» начинается от 256 тысяч долларов, в двухместной каюте — от 320 тысяч долларов.

Также доступен двухгодичный тариф «Midterm Selection» («Промежуточные выборы») для тех, кто захочет вернуться в США после 2026 года. Цены начинаются от 150,4 тысячи долларов за одноместную каюту и от 188 тысяч за двухместную. Кроме того, доступны годовые и трехгодичные тарифы.

Представитель Villa Vie Residences заявил Business Insider, что путешествие на «Одиссее» позволит пассажирам «избежать пробок, политики и монотонности городской жизни». Пассажирам судна доступны спа-процедуры и фитнес-услуги, в стоимость билетов входит питание, а также бесплатное пиво и вино на обед и ужин.

Как отмечает Business Insider, судно компании Villa Vie Residences вышло в кругосветное плавание еще в сентябре после четырехмесячной задержки отправления из Белфаста в Северной Ирландии. Двум пассажирам, которые жаловались на задержки, аннулировали билеты. При этом другие пассажиры сообщили, что, несмотря на задержку, «очень впечатлены» судном.

Незадолго до президентских выборов в США телеканал CNBC сообщил, что рекордное число состоятельных американцев планируют покинуть США после выборов. Опрос компании Arton Capital, консультирующей состоятельных людей по вопросам иммиграционных программ, показал, что 53% американских миллионеров готовы уехать из США после выборов, независимо от того, кто на них победит.

На следующий день после выборов президента США, когда стало известно об избрании Дональда Трампа, по данным Google Trends, в Соединенных Штатах резко выросло число поисковых запросов «moving to Canada» («переезд в Канаду»).