Госдума вывела «пропаганду» монашества из-под действия закона о запрете чайлдфри. Об этом просила РПЦ

«Пропаганда» монашества и монашеского образа жизни не будет рассматриваться как «пропаганда» идеологии чайлдфри, пишет ТАСС.

Соответствующие поправки комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил перед рассмотрением законопроекта о запрете «пропаганды» чайлдфри во втором чтении.

В соответствии с поправкой, не будет считаться правонарушением «распространение информации о монашестве и монашеском образе жизни, соблюдении обета безбрачия (целибата) и связанном с ними отказе от деторождения», если эти действия «основаны на внутренних установлениях религиозных организаций».

Законопроект о запрете «пропаганды» чайлдфри был принят Госдумой в первом чтении 17 октября. Документ предполагает запрет на использование информации, «пропагандирующей отказ от деторождения», в СМИ, интернете, фильмах и рекламе. Нарушения будут наказываться штрафами в сотни тысяч рублей.

Вывести распространение информации о монашестве из-под действия законопроекта о запрете «пропаганды» чайлдфри после принятия документа в первом чтении просили в РПЦ.