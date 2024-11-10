Умер журналист и пресс-секретарь Шамана Антон Коробков-Землянский

Журналист, провластный блогер и пиар-технолог Антон Коробков-Землянский умер в Москве в возрасте 40 лет, сообщает «МК».

По данным издания, накануне вечером ему стало плохо в своей квартире на проспекте Мира. Жена вызвала ему скорую помощь, но врачи не смогли спасти журналиста.

По предварительным данным, причиной смерти Коробкова-Землянского стала сердечно-сосудистая недостаточность, заявили ТАСС в медицинских службах.

Архив Антона Коробкова-Землянского

Антон Коробков-Землянский начинал карьеру на радио и телевидении в Красноярском крае, где он родился. Позже он перебрался в Москву, где работал на Первом канале, «России», СТС, РЕН ТВ, «Домашнем» и «Матч ТВ». Он был членом Общественной палаты РФ, занимал посты директора фонда «Сколково» по новым медиа и директора по коммуникациям Европейской медиагруппы.

В 2015-2017 годах Коробков-Землянский работал пресс-секретарем Филиппа Киркорова. С 2022 года был пресс-секретарем провластного певца Шамана (настоящее имя — Ярослав Дронов).

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