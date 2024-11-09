Умер актер Тони Тодд, сыгравший в «Пункте назначения» и «Кэндимене»

Умер американский актер Тони Тодд, сообщают The Hollywood Reporter со ссылкой на его жену Фатиму и Deadline со ссылкой на его представителей.

Тодду было 69 лет. По словам его жены, он умер у себя дома в Марина-дель-Рей в Калифорнии после продолжительной болезни.

Gabe Ginsberg / Getty Images

Ночь живых мертвецов, 1990 ddp images / Vida Press

Кэндимэн, 1992 Colaimages / Alamy / Vida Press

«Индустрия потеряла легенду. Мы потеряли дорогого друга», — написала компания New Line Cinema, выпустившая франшизу «Пункт назначения».

Тони Тодд родился в Вашингтоне, учился в Национальном театральном институте имени Юджина ОʼНила и в консерватории Trinity Rep. Карьера Тодда началась в 1986 году с фильма «Лунатик». Среди его первых ролей также была роль сержанта Уоррена, страдающего героиновой зависимостью, в фильме Оливера Стоуна «Взвод» о войне во Вьетнаме, который получил «Оскар».

Тодд известен по фильмам ужасов «Пункт назначения» (он снимался в трех эпизодах франшизы в 2000, 2003 и 2011 годах), «Кэндимен» (1992 и сиквел в 2021 году) и «Ночь живых мертвецов» (1990). Также он играл в фильмах «Скала», «Ворон», «Топор», «Человек с Земли», «Франкенштейн» и других. Небольшую роль Тодд исполнил в фильме «Шоу Трумана» — там он играет полицейского в доме главного героя. Всего в биографии Тодда более 240 фильмов и сериалов.

«Персонаж должен вызывать симпатию у зрителей. В нем должно быть что-то привлекательное, что заставляет людей болеть за него, но в то же время испытывать отвращение к самой его идее. И лично я для каждого фильма создаю историю всех моих измученных людей и моих героев», — говорил Тодд в интервью Deadline в 2022 году.

Последняя картина с участием Тодда под названием «Бункер» вышла в 2024 году.