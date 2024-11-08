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Минюст РФ объявил комика Дениса Чужого «иностранным агентом»

Источник: Министерство юстиции РФ

Министерство юстиции РФ 8 ноября обновило реестр «иностранных агентов» (.pdf). В него попали:

  • Денис Алесин (псевдоним — Денис Чужой), стендап-комик,
  • Тумсо Абдурахманов, блогер,
  • Дмитрий Трещанин, журналист «Медиазоны»,
  • медиа-проект «Говорит НеМосква».

Во всех четырех случаях Минюст РФ заявил, что новые участники реестра распространяли «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике».

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