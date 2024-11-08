Минюст РФ объявил комика Дениса Чужого «иностранным агентом»
Источник: Министерство юстиции РФ
Министерство юстиции РФ 8 ноября обновило реестр «иностранных агентов» (.pdf). В него попали:
- Денис Алесин (псевдоним — Денис Чужой), стендап-комик,
- Тумсо Абдурахманов, блогер,
- Дмитрий Трещанин, журналист «Медиазоны»,
- медиа-проект «Говорит НеМосква».
Во всех четырех случаях Минюст РФ заявил, что новые участники реестра распространяли «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике».
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