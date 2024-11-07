Роскомнадзор рекомендовал владельцам сайтов отказаться от использования сервиса Cloudflare из-за технологии ЕСН. Она помогает обходить блокировки
Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора посоветовал владельцам информационных ресурсов в интернете отказаться от использования CDN-сервиса компании Cloudflare.
Как отмечается в сообщении центра мониторинга, в октябре компания Cloudflare включила на своих серверах применение по умолчанию расширения TLS ECH (Encrypted Client Hello).
«Эта технология — средство обхода ограничений доступа к запрещенной в России информации. Его использование нарушает российское законодательство и ограничивается техническими средствами противодействия угрозам (ТСПУ)», — заявило ведомство.
В связи с этим в Роскомнадзоре рекомендовали отключить расширение TLS ECH «или, что правильнее, использовать отечественные CDN-сервисы».
«Обращаем внимание, что Cloudflare была одной из компаний BigTech, которые собирал Госдеп США в сентябре для обсуждения комплексного и организованного противодействия странам, активно защищающим свой информационный суверенитет», — добавили в центре мониторинга.
Роскомнадзор в ночь на 6 ноября начал блокировать сайты использующие шифрование ECH.