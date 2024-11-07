Под Петербургом остановил работу завод по сборке телевизоров Philips, Sony и Sharp. Из-за угрозы санкций и проблем с комплектующими

Гонконгская компания TPV Technology в конце октября остановила сборку телевизоров на своем заводе в Шушарах в Ленинградской области, сообщила 7 ноября газета «Коммерсант»

Собеседник издания среди производителей электроники рассказал, что компания приостановила работу из-за давления со стороны регуляторов США и Евросоюза, а также из-за сложностей с оплатой компонентов через Китай.

В российском представительстве TPV Technology не ответили на запрос издания, в то же время в сервисном отделе компании подтвердили, что производство на заводе в Шушарах остановлено.

Коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов сообщил «Коммерсанту», что TPV Technology собирается распродать остатки готовой продукции и комплектующих. По его словам, после ухода TPV из России гарантийное и сервисное обслуживание будет поддерживаться в полном объеме.

Завод TPV Technology под Петербургом работал с 2011 года. Там выпускали телевизоры под брендами Philips, Sony, Sharp, Panasonic, а также приставки для телевизоров под марками AOC и Infomir. Мощности завода позволяли выпускать до 3,5 миллиона телевизоров в год.

В России, по данным Holodilnik.ru, за первые девять месяцев 2024 года продали 5,24 миллиона телевизоров, что на 9,5% меньше, чем за такой же период прошлого года. При этом объем продаж вырос на 5,2%, до 152,6 миллиарда рублей.

По оценкам источников «Коммерсанта», на долю Philips приходилось 1,8% рынка телевизоров, на долю Sony и Sharp — менее 1%. Коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов считает, что после ухода из России корейских компаний LG и Samsung, на которые приходилось более 60% рынка, Philips считался главным претендентом на лидерство.