«Коммерсант»: в регионах заканчиваются запасы антирезусного иммуноглобулина. Он важен для беременных с отрицательным резус-фактором

В ряде регионов по всей России заканчиваются запасы антирезусного иммуноглобулина — препарата, который крайне важен для беременных с отрицательным крови, выяснил «Коммерсант».

Если у женщины отрицательный резус-фактор, а у того, от кого она забеременела, — положительный, то это может привести к осложнениям при последующих беременностях. Дело в том, что положительный резус-фактор может унаследовать плод, и в случае, когда его кровь окажется в кровотоке женщины (например, во время родов) в ее организме начнут вырабатываться антитела к клеткам с положительным резус-фактором. Это может привести к тому, что при следующей беременности организм матери из-за антител сразу будет распознавать положительный резус-фактор как нечто враждебное и начнет атаковать клетки крови плода, что приведет к анемии у него, иногда жизнеугрожающей. Антитела редко вырабатываются до родов, поэтому обычно во время первой беременности угрозы плоду нет. По российским правилам, женщине, плод которой в теории может иметь положительный резус-фактор, на 28–30-й неделе беременности вводят антирезусный иммуноглобулин, чтобы предотвратить возникновение собственных антител. Однако в некоторых случаях в этом нет необходимости: например, если в результате исследований, проведенных по другому поводу, выявили, что у плода — отрицательный резус-фактор.

Одним из первых регионов, признавших нехватку препарата, стала Пензенская область. В конце октября в региональном Минздраве, отвечая на обращение местной жительницы в соцсетях, заявили, что препарат и его аналоги временно отсутствуют «как в государственных медицинских учреждениях Пензенской области, так и на всей территории России».

В Ярославской области «Коммерсанту» сообщили, что препарат есть в небольшом количестве «в остатках». Также о нехватке препарата сообщают в Красноярском крае и в аннексированном Крыму. В пресс-службе петербургского комитета по здравоохранению изданию сказали, что иммуноглобулин в городе есть, но его «не очень много», а затем уточнили, что препарат «есть и будет еще больше». В московском департаменте здравоохранения заверили, что запасов препарата «достаточно и закупки продолжаются». Помимо этого, «Коммерсант» обнаружил, что препарата нет в крупных сетях — «Еаптека», Asna и «Здравсити».

В пресс-службе Росздравнадзора изданию заявили, что с начала 2024 года в гражданский оборот было введено более 86 тысяч упаковок препарата, а остатки составляют 46 тысяч упаковок. До конца года, утверждает Росздравнадзор, ожидается ввод в гражданский оборот еще более 90 тысяч упаковок антирезусного иммуноглобулина.

О каком конкретно препарате идет речь в сообщении Росздравнадзора, не уточняется. «Коммерсант» отмечает, что в России зарегистрированы четыре препарата антирезусного иммуноглобулина, три из которых производятся за рубежом, а один — в Ивановской области.

В августе 2024 года РБК сообщал, что в первом полугодии на рынок было введено около 48 тысяч упаковок препарата антирезусного иммуноглобулина, что на 71% ниже показателей аналогичного периода 2023 года. При этом в итальянской компании Kedrion Biopharm, чей препарат «Иммуноро Кедрион» занимал почти половину российского рынка, сказали, что ближайшая поставка запланирована на четвертый квартал 2024 года. Причиной задержки в компании назвали недостаточное наличие гиперимунной плазмы, необходимой для производства иммуноглобулина.