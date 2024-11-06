Житель Калуги пришел в детский сад с угрозами из-за того, что его сын играл в игрушки «для девочек». Его задержала полиция

В Калуге полиция задержала 48-летнего местного жителя, пришедшего в детский сад с угрозами из-за того, что его сын играл в игрушки, в которые «могут играть только девочки», сообщили в региональном управлении МВД.

В полиции заявили, что в детском саду мужчина «вступил в конфликт с воспитательницей группы», ему сделали замечание родители других детей, в ответ на что он «начал высказывать в их адрес различные угрозы, в том числе и убийством». Родители и персонал вызвали полицию.

Отца мальчика задержали и доставили в отдел, а по итогам проверки возбудили уголовное дело по статье об угрозе убийством (часть 1 статьи 119 УК). Кроме того, полиция сообщила, что задержанный, возможно, причинил телесные повреждения несовершеннолетнему. В связи с этим начата еще одна проверка.

Стал ли задержанный фигурантом уголовного дела, не уточняется.

В управлении Следственного комитета по региону задержанного назвали «уроженцем одной из среднеазиатских республик», который получил российское гражданство в 2017 году. Его имя ни полиция, ни СК не сообщают. При этом в СК также начали проверку на предмет законности получения задержанным гражданства РФ.

Активисты из «Русской общины Калуги» заявили, что также получили «вызов по тревожной кнопке в один из детских садов города». По их словам, мужчина, пришедший в детский сад, проявлял агрессию из-за того, что «воспитатели позволили его мальчику поиграть в куклы с девочками».