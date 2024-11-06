Выдача потребительских кредитов наличными в России упала до уровня весны 2022 года

В октябре 2024 года российские банки выдали физическим лицам 1,94 миллиона кредитов наличными на 309 миллиардов рублей, пишут РБК и Forbes со ссылкой на статистику консалтинговой компании Frank RG.

Это минимальное значение с весны 2022 года — тогда в марте-мае объем потребительских кредитов упал до 100-200 миллиардов рублей в месяц, восстановившись в июне до 346,5 миллиарда рублей.

По сравнению с сентябрем 2024 года количество одобренных кредитов наличными упало в октябре на 23%, а объем — на 28%. Выдачи в этом сегменте снижаются пятый месяц подряд.

Кроме того, выдачи автокредитов упали до минимальных значений в этом году, если не считать январь — до 167,7 миллиарда рублей. Это на 32% меньше, чем в сентябре. Но тогда, как отмечает РБК, объем предоставленных кредитов был рекордным в связи с ростом продаж автомобилей в России перед повышением утилизационного сбора.

Frank RG отмечает, что снижение выдачи потребкредитов может объясняться мерами, которые предпринял Банк России для «охлаждения сегмента». В частности, регулятор в последние месяцы несколько раз повысил надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребкредитам и ужесточил лимиты на потребкредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой. В результате уровень одобрения в потребительском кредитовании снизился, а часть заемщиков «демотивирована» высокими процентными ставками.

В конце сентября глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала, что розничное кредитование начинает «более выражено реагировать на повышение ключевой ставки». После повышения в октябре ключевой ставки до рекордного 21% в банках допускали, что будут ухудшать условия кредитования для клиентов-физлиц, поднимая ставки по кредитам, напоминает РБК.

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