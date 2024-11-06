Путин поручил отпраздновать 80-летие Жириновского. Ответственным за организацию назначен Володин

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2026 году 80-летия со дня рождения основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Оргкомитет по подготовке и проведению празднования возглавит председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В оргкомитет вошли российские парламентарии, руководители государственных СМИ, министры, руководители вузов и так далее. Среди них — депутат и нынешний председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, генеральный директор ВГТРК Олег Добродеев, генеральный директор «России сегодня» Дмитрий Киселев, президент Российской академии наук Геннадий Красников, ректор МГУ Виктор Садовничий, гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

Какие мероприятия планируется провести, в указе не уточняется.

Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет.

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